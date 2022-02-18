Движение по трассе Донецк — Горловка возобновили в ДНР

Отмечается, что дорога была перекрыта из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.

Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что анонсированное «нападение Путина» на Украину не случилось, и теперь Киев по команде Вашингтона обостряет ситуацию в Донбассе.