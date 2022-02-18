Движение по трассе Донецк — Горловка возобновили в ДНР

В ДНР возобновили движение по трассе Донецк — Горловка. Об этом рассказал глава администрации Горловки Иван Приходько.

ДНР: Украинские силовики обстреляли окраины Горловки

Отмечается, что дорога была перекрыта из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.

Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что анонсированное «нападение Путина» на Украину не случилось, и теперь Киев по команде Вашингтона обостряет ситуацию в Донбассе.

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Фото: mid-dnr.su
ТЕГИ:ДвижениеОбстрелГорловкаДонецкДНР
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