DPA: Франция и ФРГ выступили за введение санкций ЕС против мятежников в Нигере

Отмечается, что санкции направлены против ключевых представителей военной хунты, которая захватила власть в результате госпереворота. Кроме того, указывается, что под санкции могут попасть и организации, поддерживающие путчистов.

Ранее Евросоюз осудил нелегальное задержание свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и его семьи, а также выразил обеспокоенность ухудшением условий его содержания и призвал к его освобождению, передает «Радиоточка НСН».

