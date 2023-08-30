DPA: Франция и ФРГ выступили за введение санкций ЕС против мятежников в Нигере
Германия и Франция в преддверии встречи министров иностранных дел Евросоюза в Толедо выступают за введение санкций против мятежников в Нигере. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.
Отмечается, что санкции направлены против ключевых представителей военной хунты, которая захватила власть в результате госпереворота. Кроме того, указывается, что под санкции могут попасть и организации, поддерживающие путчистов.
Ранее Евросоюз осудил нелегальное задержание свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и его семьи, а также выразил обеспокоенность ухудшением условий его содержания и призвал к его освобождению, передает «Радиоточка НСН».
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