Додик: Россия была вынуждена начать спецоперацию
Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.
Политик во вторник встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, напоминает RT.
Как отметил Додик, Москва «упорно боролась» за рамки безопасности.
«Российская Федерация ... пыталась раньше обеспечить гарантии, но была вынуждена начать специальную ... операцию», — цитирует главу республики РИА Новости.
По словам Додика, СВО — не противостояние России и Украины, а «столкновение Запада», который пытается использовать Россию как способ для разжигания конфликта, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru