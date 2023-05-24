Додик: Россия была вынуждена начать спецоперацию

Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Путин поблагодарил Додика за нейтралитет Республики Сербской

Политик во вторник встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, напоминает RT.

Как отметил Додик, Москва «упорно боролась» за рамки безопасности.

«Российская Федерация ... пыталась раньше обеспечить гарантии, но была вынуждена начать специальную ... операцию», — цитирует главу республики РИА Новости.

По словам Додика, СВО — не противостояние России и Украины, а «столкновение Запада», который пытается использовать Россию как способ для разжигания конфликта, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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