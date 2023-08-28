Додик назвал БРИКС альтернативой ЕС

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик предложил подать заявку на членство в БРИКС на фоне проблем со вступлением в Евросоюз. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Он счел условия для приема в европейский союз неясными и «всегда новыми», в связи с чем БиГ следует подать заявку в БРИКС, и она будет принята раньше, чем в ЕС.

Додик добавил, что в ближайшие дни органам республики будут разосланы предложения рассмотреть эту инициативу.

