Додик назвал БРИКС альтернативой ЕС
28 августа 202319:59
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик предложил подать заявку на членство в БРИКС на фоне проблем со вступлением в Евросоюз. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Он счел условия для приема в европейский союз неясными и «всегда новыми», в связи с чем БиГ следует подать заявку в БРИКС, и она будет принята раньше, чем в ЕС.
Додик добавил, что в ближайшие дни органам республики будут разосланы предложения рассмотреть эту инициативу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru