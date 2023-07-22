Дипломат Полянский призвал НАТО «убраться к черту из соседства с Россией»

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на слова бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что НАТО помогает предотвратить войну между Россией и Европой.

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«НАТО является частью проблемы, а не решением. Убирайтесь к черту из соседства моей страны, нам не нужны такие хамские соседи!» - написал Полянский в Twitter.

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты и НАТО провоцируют Россию и подталкивают мир к войне.

Вашингтон 19 июля объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $1,3 миллиарда. Транш включает зенитно-ракетные комплексы NASAMS, беспилотники, артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования и системы связи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.nato.int
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