Детского трансплантолога Каабака возвращают на работу

Встреча министра здравоохранения с уволенным трансплантологoм завершилась распоряжением восстановить его на работе. Вероника Скворцова поручила директору Нациoнального медицинского исследовательского центра здoровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенкo в группу трансплантологов центра. Каабак и Бабенко уже более десяти лет успешно спасают детей весом от шести килограммов, в то время как в других клиниках врачи не берутся за подобные операции детям весом менее 10 кг. Методику они применяют с 2006 года. Врачи, работавшие в центре здоровья детей на четверть ставки, в сентябре принесли трудовые книжки для оформления на пoлную ставку, и тогда им сообщили, что их работа в центре завершена.

Когда скандал только набирал обороты, глава Минздрава позволила себе заметить, что операции Михаила Каабака отнюдь не уникальны, и в России имеется достаточное число специалистов, производящих подобные операции. На это уволенный трансплантолог дал ответ на пресс-конференции в НСН, заметив, что очень этому рад, и хотел бы «знать имена этих специалистов, количество выполненных операций и их результаты, чтобы правильно информировать своих пациентов». Назвал Михаил Каабак и причины сложившейся ситуации. По его словам, политику Минздрава в отношении трансплантации формулирует и формирует главный трансплантолог ведомства Сергей Готье. Именно его Каабак называет своим главным оппонентом. После встречи с главой Минздрава Михаил Каабак подтвердил НСН, что возвращается к работе с детьми:

«Мы сможем восстановить свою работу с маленькими детьми и с нашими специфическими протоколами, но какова будет структура - это определит директор [НМИЦ здоровья детей - НСН]. Встреча с директором будет завтра».

Кроме того, по словам Михаила Кааабака, получено разрешение на использование в лечении детей препарата «Алемтузумаб», против которого, по словам уволенных врачей, выступал главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье.

Забавная получается картина – в Минздраве одна рука не знает, что делает другая. Главный трансплантолог выдавливает едва ли не уникального специалиста, в регионах врачам и медсестрам платят сущие копейки, отчитываясь наверх о достижении зарплат в 200% от средней по губернии, и далее со всеми остановками в свете последних скандалов в сфере здравоохранения. А потом министр вынуждена «бить по хвостам» в попытке исправить положение дел.

Вот как будто про нынешний российский Минздрав сказано: Medice, cura te ipsum! Врачу, исцелися сам!



