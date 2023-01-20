Депутата парламента Казахстана лишили полномочий за поддержку российской спецоперации

Ранее парламентарий в интервью одному из СМИ заявил, что поддерживает действия РФ на Украине. Абильдаев указал, что у власти в Киеве находятся нацисты, а НАТО долгое время игнорировала предупреждения российских властей. После этого интервью политика исключили из партии «Ак жол», посчитав высказывания Абильдаева противоречащими партийной и депутатской этике.

«В связи с принятием постановления национального совета общественного объединения "Демократическая партия Казахстана "Ак жол" №1 от 19 января 2023 года признать утрату Абильдаевым Азаматом Рахатовичем полномочий депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан», — говорится в постановлении ЦИК.

Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы, они запланированы на 19 марта, напоминает РИА ФАН.

