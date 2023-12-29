Депутат Шеремет призвал Маска баллотироваться на пост президента США
Миллиардеру Илону Маску стоит выдвинуть свою кандидатуру на должность президента США, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Шеремета.
«Не надо делать информационные вбросы, слабо влияющие на международную обстановку, а лучше воспользоваться историческим шансом, проявить характер, заявить о своих амбициях и баллотироваться в президенты США», — пояснил он.
Как добавил депутат, Маск является здравомыслящим политиком и бизнесменом, и у него есть все наши получить поддержку американского общества. Став президентом страны, предприниматель смог бы вернуть «раздемократизированным США украденную мечту».
Ранее Шеремет назвал действующего президента США Джо Байдена главной угрозой человечеству, напоминает «Радиоточка НСН».
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