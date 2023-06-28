Депутат Пискарев направил запросы для проверки данных о вылете чиновников за рубеж в выходные
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил запросы правоохранителям для проверки информации о поспешном вылете ряда чиновников за рубеж 23-24 июня. Об этом сообщает пресс-служба комитета нижней палаты парламента.
Соответствующее поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Пискарев отметил, что провел переговоры с правоохранительными органами и запросил данные о значимых сотрудниках государственных организаций, покинувших страну в минувшие выходные без подтвержденных на то оснований.
«Если такие факты будут выявлены, речь нужно вести, как минимум, о дальнейшем соответствии занимаемой должности. Но, возможно, и о более жёстких мерах в рамках уголовного законодательства», — подчеркнул Пискарев.
Парламентарий добавил, что «бежать из страны в трудную минуту» — слабость и безнравственность.
На минувшей неделе частная военная компания «Вагнер» совершила попытку вооруженного мятежа после обстрела подразделений якобы со стороны Минобороны РФ. В субботу силы ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы, передает «Радиоточка НСН». В тот же день ситуация была урегулирована при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, «Вагнер» объявил о возвращении в полевые лагеря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru