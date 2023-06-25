Депутат Картаполов не увидел причин для запрета ЧВК «Вагнер»

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не видит причин для запрета частной военной компании «Вагнер».

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«За что ее запрещать? Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК», - сказал парламентарий в беседе с газетой «Ведомости».

Картаполов назвал «Вагнер» самым боеспособным подразделением в стране. Разоружение ЧВК стало бы «лучшим подарком для НАТО и украинцев», полагает Картаполов.

По его словам, отвечать должен инициатор мятежа.

Подразделения «Вагнера» утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и выдвинулись к Москве. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее предательством. Вечером ситуацию удалось урегулировать - бойцы группы начали возвращаться в полевые лагеря, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Госдума

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