Депутат Картаполов не увидел причин для запрета ЧВК «Вагнер»
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не видит причин для запрета частной военной компании «Вагнер».
«За что ее запрещать? Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК», - сказал парламентарий в беседе с газетой «Ведомости».
Картаполов назвал «Вагнер» самым боеспособным подразделением в стране. Разоружение ЧВК стало бы «лучшим подарком для НАТО и украинцев», полагает Картаполов.
По его словам, отвечать должен инициатор мятежа.
Подразделения «Вагнера» утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и выдвинулись к Москве. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее предательством. Вечером ситуацию удалось урегулировать - бойцы группы начали возвращаться в полевые лагеря, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Возросло число погибших при обстреле Донецка
- Глава офиса Зеленского заявил об ожидании позитивного сигнала от ЕС
- Гладков: в Грайвороне восстановили почти 100 поврежденных домов
- Госдеп не стал опровергать слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
- Эрдоган обсудил ситуацию в России с генсеком НАТО
- Депутат Картаполов не увидел причин для запрета ЧВК «Вагнер»
- СМИ: полиции сдались несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер»
- В Киеве назвали ожидания от контрнаступления ВСУ завышенными
- Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным и Назарбаевым
- В воронежском селе повредили 19 домов при проходе колонны «Вагнера»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru