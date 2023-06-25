Депутат Картаполов не увидел причин для запрета ЧВК «Вагнер»

«За что ее запрещать? Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК», - сказал парламентарий в беседе с газетой «Ведомости».

Картаполов назвал «Вагнер» самым боеспособным подразделением в стране. Разоружение ЧВК стало бы «лучшим подарком для НАТО и украинцев», полагает Картаполов.

По его словам, отвечать должен инициатор мятежа.

Подразделения «Вагнера» утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и выдвинулись к Москве. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее предательством. Вечером ситуацию удалось урегулировать - бойцы группы начали возвращаться в полевые лагеря, напоминает «Радиоточка НСН».

