Депутат Хамзаев предложил принять закон о русском народе
Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал принять федеральный закон о русском народе. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.
Как отметил Хамзаев, в стране есть много наций, но один — русский — народ, в который входят все национальные группы.
«Мы используем фразу "многонациональный народ Российской Федерации". Я бы говорил: русский народ Российской Федерации», — указал депутат.
По мнению Хамзаева, общество созрело для введения понятия «русский народ», и необходима единая трактовка термина.
«Русский народ сегодня – это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. Иногда сами чиновники неправильно интерпретируют и путают, искусственно сужая понятие "русский"», — считает парламентарий.
Хамзаев указал, что о народах всегда судили по языкам. Депутат привел в пример Дагестан, жители которого разговаривают друг с другом по-русски и «глобально» являются русским народом. По мнению политического деятеля, использование понятия «русский народ» не принизит значение, важность и выживаемость национальных языков. Каждый из них вписан в республиканские конституции, однако все в РФ «люди русского мира».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru