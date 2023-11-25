Депутат Хамзаев предложил принять закон о русском народе

«Мы используем фразу "многонациональный народ Российской Федерации". Я бы говорил: русский народ Российской Федерации», — указал депутат.

По мнению Хамзаева, общество созрело для введения понятия «русский народ», и необходима единая трактовка термина.

«Русский народ сегодня – это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. Иногда сами чиновники неправильно интерпретируют и путают, искусственно сужая понятие "русский"», — считает парламентарий.

Хамзаев указал, что о народах всегда судили по языкам. Депутат привел в пример Дагестан, жители которого разговаривают друг с другом по-русски и «глобально» являются русским народом. По мнению политического деятеля, использование понятия «русский народ» не принизит значение, важность и выживаемость национальных языков. Каждый из них вписан в республиканские конституции, однако все в РФ «люди русского мира».

