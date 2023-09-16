Депутат Гурулев заявил о вранье насчет состояния войск России на СВО
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что вранье о реальном состоянии дел в российских войсках искажает данные для принятия решений в зоне СВО. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале 16 сентября.
«Вранье проявляется в реальном состоянии своих войск и их действиях, в этом дело. У нас частенько в докладах даже линия переднего края не совпадает с тем, где она находится на самом деле.», – заявил парламентарий.
По его словам, данные он получает от военных с переднего края.
«Что такое враньё на войне? Это искажение исходных данных для принятия решения. Если они кривые, то и решение будет кривое. Это ключевой момент», – считает Гурулев.
Ранее депутат Госдумы заявил, что в России в ближайшее время не планируется проводить всеобщую мобилизацию, так как власти решили сделать упор на массовое привлечение в армию контрактников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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