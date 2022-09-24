Депутат Госдумы Колесников решил отправиться в зону СВО
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Колесников написал заявление об отправке в зону специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе политического объединения.
«Я служил в советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг», – сказал Колесников.
Ранее стало известно, что депутат-единоросс Виталий Милонов, отец 6 детей, уже находится в Донецкой народной республике. Он тоже изъявил желание отправиться в горячую точку.
«У меня есть опыт службы в народной милиции ДНР в качестве артиллериста (3-й номер расчета) артиллерийской батареи. Могу продолжить исполнять эти функции в качестве младшего сержанта. Я никакой не генерал, «не свадебный генерал», обычный младший сержант. И я этим очень горжусь», - рассказал Милонов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Также в зону СВО отправились депутаты-единороссы Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Сергей Сокол.
21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отправить в зону СВО планируется около 300 тысяч человек, что составляет чуть больше одного процента от общего мобилизационного запаса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- В Мурманской области во время обвала шахты «Каула» погиб горняк
- Депутат Госдумы Колесников решил отправиться в зону СВО
- Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ
- Аналитики заявили о начале внутриполитической борьбы внутри Евросоюза
- Дерматолог рассказала о правильном уходе за кожей осенью
- Лидер Румынии заявил, что НАТО не будет воевать с Россией
- В Запорожской области хотят блокировать вещание украинского ТВ
- СМИ: Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией
- Глава венгерского МИД призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО
- В Турции допустили, что Запад со временем признает итоги референдумов в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru