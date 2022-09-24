Депутат Госдумы Колесников решил отправиться в зону СВО

«Я служил в советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг», – сказал Колесников.

Ранее стало известно, что депутат-единоросс Виталий Милонов, отец 6 детей, уже находится в Донецкой народной республике. Он тоже изъявил желание отправиться в горячую точку.

«У меня есть опыт службы в народной милиции ДНР в качестве артиллериста (3-й номер расчета) артиллерийской батареи. Могу продолжить исполнять эти функции в качестве младшего сержанта. Я никакой не генерал, «не свадебный генерал», обычный младший сержант. И я этим очень горжусь», - рассказал Милонов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Также в зону СВО отправились депутаты-единороссы Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Сергей Сокол.

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отправить в зону СВО планируется около 300 тысяч человек, что составляет чуть больше одного процента от общего мобилизационного запаса.



