«Дело не в деньгах»: Лукашенко попросил у России помощи в строительстве порта

Лукашенко отметил, что президент России при нем «отдал распоряжения, чтобы строительство немедленно началось».

«Я Путина попросил, чтобы помогли нам россияне, не было волокиты, бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть. Чтобы мы на Родине, под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там», – объяснил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Белоруссия не возобновит перевалку грузов через Литву и Украину.

