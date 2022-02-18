«Дело не в деньгах»: Лукашенко попросил у России помощи в строительстве порта

Порт для перевалки белорусских грузов может быть построен под Санкт-Петербургом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

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Лукашенко отметил, что президент России при нем «отдал распоряжения, чтобы строительство немедленно началось».

«Я Путина попросил, чтобы помогли нам россияне, не было волокиты, бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть. Чтобы мы на Родине, под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там», – объяснил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Белоруссия не возобновит перевалку грузов через Литву и Украину.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Владимир ПутинАлександр Лукашенко
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