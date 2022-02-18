«Дело не в деньгах»: Лукашенко попросил у России помощи в строительстве порта
Порт для перевалки белорусских грузов может быть построен под Санкт-Петербургом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
Лукашенко отметил, что президент России при нем «отдал распоряжения, чтобы строительство немедленно началось».
«Я Путина попросил, чтобы помогли нам россияне, не было волокиты, бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть. Чтобы мы на Родине, под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там», – объяснил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что Белоруссия не возобновит перевалку грузов через Литву и Украину.
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