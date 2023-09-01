Дания потребовала сократить число российских дипломатов до пяти
Дания потребовала от России сократить число дипломатов в посольстве в Копенгагене, сообщает ТАСС.
В заявлении датского внешнеполитического ведомства говорится, что число сотрудников российской дипмиссии не должно превышать пяти, а вместе с обслуживающим персоналом не более 20.
Власти королевства установили срок, до которого необходимо привести численность российского посольства в соответствии с требованиями.
«Это должно быть сделано до 29 сентября», - подчеркнули в МИД Дании.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России не позволит Дании «замести под ковер» расследование диверсий на «Северных потоках», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аналитики: «Кинопоиск» станет популярнее Netflix в Восточной Европе
- Глава МИД Венгрии заявил о стремительно слабеющем Евросоюзе
- В Таиланде после купания без вести пропал российский турист
- МОК не разрешил россиянам и белорусам участвовать в Азиатских играх
- Подоляк пообещал больше атак беспилотников по территории России
- «Пакет»: приготовить аналог «Доширака» дома можно за 130 рублей
- В Махачкале произошла перестрелка с чемпионом мира по боевому самбо
- Le Figaro: Зеленского разозлила нехватка новых призывников для ВСУ
- СК возбудил дело после гибели юноши при взрыве гранаты в квартире в Москве
- Римский статут МУС направили на ратификацию в парламент Армении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru