Дания потребовала сократить число российских дипломатов до пяти

В заявлении датского внешнеполитического ведомства говорится, что число сотрудников российской дипмиссии не должно превышать пяти, а вместе с обслуживающим персоналом не более 20.

Власти королевства установили срок, до которого необходимо привести численность российского посольства в соответствии с требованиями.

«Это должно быть сделано до 29 сентября», - подчеркнули в МИД Дании.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России не позволит Дании «замести под ковер» расследование диверсий на «Северных потоках», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

