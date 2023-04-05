Читатели Welt раскритиковали Бербок за слова о вступлении Финляндии в НАТО

«Есть моменты, когда следует сдерживаться, но это не про госпожу Бербок», — написал комментатор.

В свою очередь другой читатель отметил, что Бербок следует задумываться о том, действительно ли она должна «выбалтывать все, что приходит ей в голову». Также он обвинил главу МИД в том, что она подливает масло в огонь.

Ранее, 4 апреля, в МИД РФ заявили, что России придется предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нацбезопасности страны, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО. Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявлял в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Финляндия, вступая в НАТО, испортит себе жизнь на многие годы вперед.

