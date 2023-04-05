Читатели Welt раскритиковали Бербок за слова о вступлении Финляндии в НАТО
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в программе RTL Direkt о причине присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу.
Так, глава МИД считает, что этого не произошло бы, если бы Россия «не нарушила все правила международного и европейского порядка». Читатели Die Welt с ней не согласились.
«Есть моменты, когда следует сдерживаться, но это не про госпожу Бербок», — написал комментатор.
В свою очередь другой читатель отметил, что Бербок следует задумываться о том, действительно ли она должна «выбалтывать все, что приходит ей в голову». Также он обвинил главу МИД в том, что она подливает масло в огонь.
Ранее, 4 апреля, в МИД РФ заявили, что России придется предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нацбезопасности страны, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО. Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявлял в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Финляндия, вступая в НАТО, испортит себе жизнь на многие годы вперед.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru