Число авиарейсов между РФ и Венгрией может быть увеличено
1 февраля 202221:18
Количество авиарейсов между Россией и Венгрией может быть увеличено. О таких планах заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
Как отметил Путин, так как Венгрия признала российскую вакцину, вопрос об увеличении рейсов между странами будет рассмотрен в ближайшее время.
Путин во вторник встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По итогам встречи Орбан заявил о планах Венгрии закупить вакцину «Спутник лайт».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru