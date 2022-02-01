Число авиарейсов между РФ и Венгрией может быть увеличено

Как отметил Путин, так как Венгрия признала российскую вакцину, вопрос об увеличении рейсов между странами будет рассмотрен в ближайшее время.

Путин во вторник встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По итогам встречи Орбан заявил о планах Венгрии закупить вакцину «Спутник лайт».