Число авиарейсов между РФ и Венгрией может быть увеличено

Количество авиарейсов между Россией и Венгрией может быть увеличено. О таких планах заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

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Как отметил Путин, так как Венгрия признала российскую вакцину, вопрос об увеличении рейсов между странами будет рассмотрен в ближайшее время.

Путин во вторник встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По итогам встречи Орбан заявил о планах Венгрии закупить вакцину «Спутник лайт».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВенгрияАвиасообщение
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