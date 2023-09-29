Чехия в своей оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой

Чехия в своей оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой для республики. Об этом пишет Seznam Zprávy.

Министр иностранных дел Германии Бербок назвала Россию угрозой для Европы

Документ в полной мере учитывает конфликт на Украине.

«В новой оборонной стратегии Россия названа самой серьезной угрозой», — указано в материале.

Кроме того, Прага считает вероятность военного нападения на страну или одно из государств НАТО или Евросоюза «самой высокой с момента окончания холодной войны». В стратегии также говорится о важности выстраивания «хорошо вооруженных и обученных сил» и подготовки территории страны к потенциальной переброске «большого количества союзных войск».

Документ одобрил чешский Совет безопасности. Как ожидается, голосование по этому вопросу состоится в парламенте в октябре, пишет RT.

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ФОТО: Евгения Новоженина//РИА Новости
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