Чехия в своей оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой

Документ в полной мере учитывает конфликт на Украине.

«В новой оборонной стратегии Россия названа самой серьезной угрозой», — указано в материале.

Кроме того, Прага считает вероятность военного нападения на страну или одно из государств НАТО или Евросоюза «самой высокой с момента окончания холодной войны». В стратегии также говорится о важности выстраивания «хорошо вооруженных и обученных сил» и подготовки территории страны к потенциальной переброске «большого количества союзных войск».

Документ одобрил чешский Совет безопасности. Как ожидается, голосование по этому вопросу состоится в парламенте в октябре, пишет RT.

