Чехия в своей оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой
Чехия в своей оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой для республики. Об этом пишет Seznam Zprávy.
Документ в полной мере учитывает конфликт на Украине.
«В новой оборонной стратегии Россия названа самой серьезной угрозой», — указано в материале.
Кроме того, Прага считает вероятность военного нападения на страну или одно из государств НАТО или Евросоюза «самой высокой с момента окончания холодной войны». В стратегии также говорится о важности выстраивания «хорошо вооруженных и обученных сил» и подготовки территории страны к потенциальной переброске «большого количества союзных войск».
Документ одобрил чешский Совет безопасности. Как ожидается, голосование по этому вопросу состоится в парламенте в октябре, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru