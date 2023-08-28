Чехия назвала Китай системным врагом

Дипломат уточнил, что Китай превращается в «системного врага» из-за тесного сотрудничества с Москвой. Он также допустил, что Пекин может прибегнуть к объединению с Тайванем силовым путем, что скажется крайне негативно на экономической ситуации в Европе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал свой визит в ряд европейских стран, в том числе Чехию, чтобы обсудить с коллегой вопросы поставки Киеву вооружения. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





