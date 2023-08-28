Чехия назвала Китай системным врагом
Чехия учитывает позицию Китая по Тайваню и России при выстраивании отношений с Пекином, заявил глава внешнеполитического ведомства Ян Липавский. Его слова приводит РИА Новости.
Дипломат уточнил, что Китай превращается в «системного врага» из-за тесного сотрудничества с Москвой. Он также допустил, что Пекин может прибегнуть к объединению с Тайванем силовым путем, что скажется крайне негативно на экономической ситуации в Европе.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал свой визит в ряд европейских стран, в том числе Чехию, чтобы обсудить с коллегой вопросы поставки Киеву вооружения. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Кремль дополнительно проинформирует о формате участия Путина в G20
- В Совбезе заявили, что США разрабатывают биооружие против конкретных этносов
- Глава Евросовета: Членство Украины и Молдавии в ЕС обсудят на будущих саммитах
- СБУ возбудила дело против директора ФСИН России
- На Западе указали на преимущество ВКС России над авиацией ВСУ
- Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 10%
- Подполковника МВД задержали за взятку в Ростовской области
- В Москве козы ворвались в детский центр и начали совокупляться
- СМИ: В ЛДПР готовят выдвижение Слуцкого на выборы президента
- Чехия назвала Китай системным врагом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru