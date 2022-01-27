Чехия хочет быть задействована в усилении восточного крыла НАТО

Чехия должна быть задействована в усилении позиций НАТО на восточном крыле Североатлантического альянса. Об этом заявил глава МИД страны Ян Липавский, передает ТАСС.

По словам Липавского, размещение реальных военных мощностей в Чехии позволило бы усилить безопасность страны.

Кроме того, глава чешского МИД отметил, что двери НАТО открыты для новых стран. Липавский указал на то, что Чехия рассматривает новые варианты помощи Украине.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»заявил, что своими действиями на Украине США и НАТО обеспечили отсутствие безопасности в мире.



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Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:Чехия
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