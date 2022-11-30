Чавушоглу: Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов для вступления в НАТО

Анкара ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в НАТО. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи министров иностранных дел государств НАТО в Бухаресте, передает ТАСС.

По словам турецкого министра иностранных дел, ситуация обсуждалась с коллегами по Североатлантическому альянсу.

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Чавушоглу рассказал, что в ходе встречи турецкая сторона выразила свои ожидания касательно высылки террористов из Швеции и Финляндии, отметив, что пока желаемых результатов нет.

«Ожидаем более конкретных действий в этом вопросе», — подчеркнул глава МИД Турции.

Ранее в Финляндии заявили о готовности законопроекта о вступлении страны в НАТО в декабре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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