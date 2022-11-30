Чавушоглу: Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов для вступления в НАТО

Анкара ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в НАТО. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи министров иностранных дел государств НАТО в Бухаресте, передает ТАСС.

По словам турецкого министра иностранных дел, ситуация обсуждалась с коллегами по Североатлантическому альянсу.