Чавушоглу: Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов для вступления в НАТО
Анкара ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в НАТО. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи министров иностранных дел государств НАТО в Бухаресте, передает ТАСС.
По словам турецкого министра иностранных дел, ситуация обсуждалась с коллегами по Североатлантическому альянсу.
Чавушоглу рассказал, что в ходе встречи турецкая сторона выразила свои ожидания касательно высылки террористов из Швеции и Финляндии, отметив, что пока желаемых результатов нет.
«Ожидаем более конкретных действий в этом вопросе», — подчеркнул глава МИД Турции.
Ранее в Финляндии заявили о готовности законопроекта о вступлении страны в НАТО в декабре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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