Бывший советник Пентагона: Украине уже ничто не сможет помочь
Украина не сможет одержать верх в конфликте с Россией, ничто не в состоянии помочь Киеву, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом эксперт заявил в интервью каналу Judging Freedom.
По мнению Макгрегора, Украина «потеряна» и «висит на волоске».
«Это катастрофа. <...> Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец», — заявил экс-советник.
Макгрегор также отметил, что из-за конфликта на Украине и раскола внутри НАТО многие страны Запада впали в отчаяние. Как указал эксперт, для Киева нет другого выхода, кроме как провести переговоры и «получить, что возможно», пишет Газета.ру. Макгрегор подчеркнул, что украинская сторона не в том положении, чтобы диктовать условия России.
Ранее бывший советник заявил, что США вместо ослабления России уничтожили украинскую нацию, напоминает RT.
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