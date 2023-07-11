Бывший советник Пентагона: Украине уже ничто не сможет помочь

По мнению Макгрегора, Украина «потеряна» и «висит на волоске».

«Это катастрофа. <...> Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец», — заявил экс-советник.

Макгрегор также отметил, что из-за конфликта на Украине и раскола внутри НАТО многие страны Запада впали в отчаяние. Как указал эксперт, для Киева нет другого выхода, кроме как провести переговоры и «получить, что возможно», пишет Газета.ру. Макгрегор подчеркнул, что украинская сторона не в том положении, чтобы диктовать условия России.

Ранее бывший советник заявил, что США вместо ослабления России уничтожили украинскую нацию, напоминает RT.

