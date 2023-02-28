Бывший разведчик США Риттер предупредил о конце света из-за попыток победить Россию

Он напомнил, что никому еще не удалось добиться победы над ядерной державой. Намерение преуспеть в борьбе с Россией равносильно желанию конца света, считает Риттер.

Бывший разведчик обратился к Польше. Он призвал Варшаву изменить политику по отношению к Москве.

«Вы никогда не сможете победить Россию, этого не произойдет», - добавил офицер.

Украина уже проиграла в конфликте с Россией, заявил ранее Риттер в беседе с изданием Mysl Polska, передает НСН.

