Бывший посол РФ в Лондоне рассказал о визите Путина к Елизавете II

По его словам, 19 лет назад российский лидер посетил Соединённое Королевство по приглашению британского монарха и провёл в стране четыре дня, встретившись не только с Елизаветой II, но и тогдашним премьером Тони Блэром.

«Это было время всматривания друг в друга, изучения возможностей и в целом время надежды в наших двусторонних отношениях, но, к сожалению, с тех пор британская политика повернула не в ту сторону, свернула не в тот переулок», - заключил Карасин.

Он добавил, что королева Елизавета II была достойным монархом, который войдёт в историю.

Ранее России Путин направил королю Великобритании Карлу III телеграмму со словами соболезнования, в которой отметил, что Елизавета II на протяжении долгих лет пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене, сообщает «Свободная пресса».