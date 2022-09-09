Бывший посол РФ в Лондоне рассказал о визите Путина к Елизавете II

Глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол России в Великобритании Григорий Карасин напомнил, что президент России Владимир Путин в 2003 году встречался с королевой Елизаветой II, сообщает NEWS.ru.

Песков заявил, что Путин не поедет на похороны Елизаветы II

По его словам, 19 лет назад российский лидер посетил Соединённое Королевство по приглашению британского монарха и провёл в стране четыре дня, встретившись не только с Елизаветой II, но и тогдашним премьером Тони Блэром.

«Это было время всматривания друг в друга, изучения возможностей и в целом время надежды в наших двусторонних отношениях, но, к сожалению, с тех пор британская политика повернула не в ту сторону, свернула не в тот переулок», - заключил Карасин.

Он добавил, что королева Елизавета II была достойным монархом, который войдёт в историю.

Ранее России Путин направил королю Великобритании Карлу III телеграмму со словами соболезнования, в которой отметил, что Елизавета II на протяжении долгих лет пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВизитВеликобританияЕлизавета IIВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры