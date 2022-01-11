Бывший начальник Генштаба рассказал, зачем Россия может вступить в НАТО

Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский заявил, что если Россия вступит в НАТО, то только с целью развалить эту организацию, сообщает РИА Новости.

«Невозможно». Лавров оценил идею вступления России в НАТО

По его мнению, при такой возможности российская сторона будет действовать исходя из известного постулата: «Хочешь уничтожить мафию – возглавь её».

Комментируя высказываение норвежского генерал-лейтенанта в отставке Роберта Моода, предложившего дать РФ возможность вступить в Североатлантический Альянс, чтобы избежать военного конфликт, он напомнил, что СССР уже подавал заявку в 50-е годы, однако безрезультатно.

«Причина тут одна – США всегда хотят доминирования и гегемонии. При вступлении России в НАТО это станет невозможным», - заключил Балуевский.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «Россия может вступить в НАТО только в виде побеждённой и разгромленной страны, так что это невозможно в принципе».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаРоссияНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры