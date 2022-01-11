Бывший начальник Генштаба рассказал, зачем Россия может вступить в НАТО
Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский заявил, что если Россия вступит в НАТО, то только с целью развалить эту организацию, сообщает РИА Новости.
По его мнению, при такой возможности российская сторона будет действовать исходя из известного постулата: «Хочешь уничтожить мафию – возглавь её».
Комментируя высказываение норвежского генерал-лейтенанта в отставке Роберта Моода, предложившего дать РФ возможность вступить в Североатлантический Альянс, чтобы избежать военного конфликт, он напомнил, что СССР уже подавал заявку в 50-е годы, однако безрезультатно.
«Причина тут одна – США всегда хотят доминирования и гегемонии. При вступлении России в НАТО это станет невозможным», - заключил Балуевский.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «Россия может вступить в НАТО только в виде побеждённой и разгромленной страны, так что это невозможно в принципе».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
- Госдума может рассмотреть законопроект о вводе QR-кодов до 1 февраля
- Бывший начальник Генштаба рассказал, зачем Россия может вступить в НАТО
- В Россию начали поставлять колбасу из ДНР
- Песков прокомментировал планы Шендеровича уехать из РФ
- «Омикрон»-штамм коронавируса выявили в Молдавии
- Студента из Волгограда оштрафовали на 300 тысяч рублей за реабилитацию нацизма
- Коллеги Прокловой рассказали о состоянии актрисы
- В России утвердили правила господдержки туризма в исторических городах
- Шойгу посоветовал военным не выезжать из страны из-за «Омикрона»
- Песков: готовности для нового разговора Путина и Байдена пока нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru