Бывший финский депутат заявил, что Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО

«Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России», — отметил политик.

Туртиайнен отметил, что членство в Североатлантическом альянсе принесло Финляндии только вред. Однако граждане страны не могли открыто выразить свое мнение по этому вопросу, отмечает телеканал «360».

«Они не могли рисковать и показать свое недовольство. Пропаганда работала таким образом, что казалось, что все хотели этого», — заявил экс-депутат.

Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО может разместить в Финляндии оружие, способное поражать критически важные объекты в северо-западных регионах, пишет RT.

