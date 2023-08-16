Бывший финский депутат заявил, что Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО
Финляндия вряд ли пробудет в составе НАТО долгое время, считает бывший депутат парламента страны Ано Туртиайнен. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России», — отметил политик.
Туртиайнен отметил, что членство в Североатлантическом альянсе принесло Финляндии только вред. Однако граждане страны не могли открыто выразить свое мнение по этому вопросу, отмечает телеканал «360».
«Они не могли рисковать и показать свое недовольство. Пропаганда работала таким образом, что казалось, что все хотели этого», — заявил экс-депутат.
Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО может разместить в Финляндии оружие, способное поражать критически важные объекты в северо-западных регионах, пишет RT.
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