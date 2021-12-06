«Были и будут территорией России»: Трутнев о статусе Курил

Россия не рассматривает вариант сдачи в аренду Курильских островов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Вице-премьера и полномочного представителя президента на Дальнем востоке Юрий Трутнев.

Трутнев заявил, что Курилы будут привлекать российские и иностранные инвестиции. Курильские острова «были и будут территорией России», - подчеркнул Трутнев.

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Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что датская компания Copenhagen Offshore Partners отправила запрос на аренду территории курильского острова Шумшу, на котором хотела производить водород с помощью ветроэнергетических установок.

Трутнев подчеркнул, что на Шумшу будет построен музей памяти о сражениях Великой Отечественной войны. «При взятии Шумшу погибли сотни солдат Советской Армии. И первое, что мы должны создать на этом острове, — музей, чтобы сохранить память об этом историческом событии», — заявил полпреда президента на Дальнем Востоке.

Трутнев отметил, что по поручению президента России Владимира Путина в Госдуму внесен законопроект о создании льготного преференциального режима на Курильских островах.

Россия и Япония более 50 лет не могут прийти к общему мнению о статусе Курильских островов.

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ФОТО: РИА Новости / Викентий Барковский
ТЕГИ:РоссияКурильские Острова
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