«Были и будут территорией России»: Трутнев о статусе Курил
Россия не рассматривает вариант сдачи в аренду Курильских островов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Вице-премьера и полномочного представителя президента на Дальнем востоке Юрий Трутнев.
Трутнев заявил, что Курилы будут привлекать российские и иностранные инвестиции. Курильские острова «были и будут территорией России», - подчеркнул Трутнев.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что датская компания Copenhagen Offshore Partners отправила запрос на аренду территории курильского острова Шумшу, на котором хотела производить водород с помощью ветроэнергетических установок.
Трутнев подчеркнул, что на Шумшу будет построен музей памяти о сражениях Великой Отечественной войны. «При взятии Шумшу погибли сотни солдат Советской Армии. И первое, что мы должны создать на этом острове, — музей, чтобы сохранить память об этом историческом событии», — заявил полпреда президента на Дальнем Востоке.
Трутнев отметил, что по поручению президента России Владимира Путина в Госдуму внесен законопроект о создании льготного преференциального режима на Курильских островах.
Россия и Япония более 50 лет не могут прийти к общему мнению о статусе Курильских островов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- «Были и будут территорией России»: Трутнев о статусе Курил
- Врач заявил, что переносимость вакцины не зависит от группы крови
- Noize MC выпустил новый клип «Сопротивление воздуха»
- Доходы мигрантов в Подмосковье превысили среднюю зарплату в области
- Путин заявил о сотрудничестве России и Индии в сфере космоса
- Бойца ММА Чоршанбиева выслали из России за нарушение миграционного законодательства
- Папа Римский заявил о готовности встретиться с Патриархом Кириллом
- Премьер Индии Моди заявил о важности соглашений, заключенных с Россией
- Штамм коронавируса «омикрон» выявили в Хорватии
- Путин назвал Индию великой державой с дружественным народом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru