Будапешт назвал Киеву условие ратификации членства Украины в ЕС

Венгрия не ратифицирует членство Украины в Европейском союзе, пока не будет решена проблема с притеснением венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге.

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По его словам, украинские закон о языке и закон об образовании далеки от европейских стандартов. Кроме того, Гуйяш выразил уверенность, что вступление Украины в НАТО прямо сейчас означало бы начало мировой войны.

Ранее, 8 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем совете Евросоюза (ЕС) Берлин напомнит о том, что Украина является Европой. По его словам, Германия также подтвердит, что будущее Украины связано с ЕС, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
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