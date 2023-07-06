Буданов заявил, что грядущий саммит НАТО не удовлетворит ожидания Украины
Саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания украинцев, считает руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом он заявил в интервью газете The Times.
Как отметил Буданов, ему сложно высоко оценить предстоящий саммит Североатлантического альянса, так как ожидания украинского общества не будут удовлетворены, указывает РЕН ТВ.
«Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого», — подчеркнул глава ГУР, добавив, что «видел черновики речей».
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял точного решения по поводу поездки на саммит НАТО. Встреча пройдет 11-12 июля, напоминает Ura.ru.
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