Европейский союз недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским, который устроил кадровую встряску только после неоднократных замечаний Брюсселя. Такое мнение выразил британский политолог Джек Бакби в статье для 19FortyFive.

Он отметил, что Зеленский принял меры только после того, как ЕС потребовал от Киева большей решительности в вопросе борьбы с коррупцией. По словам Бакби, стремление Зеленского решать проблемы только по указке начинает раздражать общественность Европы.

Ранее председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что кадровые перестановки на Украине являются свидетельством грызни за власть внутри команды офиса президента.

