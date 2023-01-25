Британский политолог сообщил о раздражении ЕС из-за поведения Зеленского
Европейский союз недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским, который устроил кадровую встряску только после неоднократных замечаний Брюсселя. Такое мнение выразил британский политолог Джек Бакби в статье для 19FortyFive.
Он отметил, что Зеленский принял меры только после того, как ЕС потребовал от Киева большей решительности в вопросе борьбы с коррупцией. По словам Бакби, стремление Зеленского решать проблемы только по указке начинает раздражать общественность Европы.
Ранее председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что кадровые перестановки на Украине являются свидетельством грызни за власть внутри команды офиса президента.
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