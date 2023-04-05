Боррелю предложили переехать в Киев после слов о наказании России
Главу Евродипломатии Жозепа Борреля раскритиковали за заявление о наказании России за конфликт на Украине, передает РИА Новости.
Боррель заявил, что Европа заставит РФ заплатить высокую цену за происходящее на Украине.
Высказывание дипломата активно комментируют пользователи Twitter (заблокированная в России соцсеть). Они призвали политика уволиться или переехать в Киев.
«Так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих», - возмутился один из комментаторов.
По мнению пользователей, на место Борреля должен прийти мудрый и компетентный политик.
Глава евродипломатии ранее заявил, что введенные Западом санкции мешают России производить такие высокоточные ракеты, передает «Радиоточка НСН».
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