Боррелю предложили переехать в Киев после слов о наказании России

Главу Евродипломатии Жозепа Борреля раскритиковали за заявление о наказании России за конфликт на Украине, передает РИА Новости.

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Боррель заявил, что Европа заставит РФ заплатить высокую цену за происходящее на Украине.

Высказывание дипломата активно комментируют пользователи Twitter (заблокированная в России соцсеть). Они призвали политика уволиться или переехать в Киев.

«Так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих», - возмутился один из комментаторов.

По мнению пользователей, на место Борреля должен прийти мудрый и компетентный политик.

Глава евродипломатии ранее заявил, что введенные Западом санкции мешают России производить такие высокоточные ракеты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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