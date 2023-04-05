Боррелю предложили переехать в Киев после слов о наказании России

Боррель заявил, что Европа заставит РФ заплатить высокую цену за происходящее на Украине.

Высказывание дипломата активно комментируют пользователи Twitter (заблокированная в России соцсеть). Они призвали политика уволиться или переехать в Киев.

«Так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих», - возмутился один из комментаторов.

По мнению пользователей, на место Борреля должен прийти мудрый и компетентный политик.

Глава евродипломатии ранее заявил, что введенные Западом санкции мешают России производить такие высокоточные ракеты, передает «Радиоточка НСН».

