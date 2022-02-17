Боррель заявил, что проект пакета санкций против России готов
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 17 февраля заявил, что проект пакета санкций против России готов, он будет предложен, как только возникнет такая необходимость.
«Если последует агрессия, я незамедлительно соберу Совет министров иностранных дел для того, чтобы предложить пакет санкций», - приводит РИА Новости слова Борреля.
Также глава дипломатии Евросоюза добавил, что лидеры ЕС на неформальной встрече проявили единство в вопросе санкций против российской стороны в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае украинской агрессии на Донбассе Россия ответит ударами с севера, которые приведут к разделению Украины.
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