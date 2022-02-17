Боррель заявил, что проект пакета санкций против России готов

«Если последует агрессия, я незамедлительно соберу Совет министров иностранных дел для того, чтобы предложить пакет санкций», - приводит РИА Новости слова Борреля.

Также глава дипломатии Евросоюза добавил, что лидеры ЕС на неформальной встрече проявили единство в вопросе санкций против российской стороны в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае украинской агрессии на Донбассе Россия ответит ударами с севера, которые приведут к разделению Украины.

