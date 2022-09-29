Боррель: за восстановление Украины должна заплатить Россия

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что за восстановление Украины должна заплатить РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению Борреля, «структура безопасности в Европе» должна быть перестроена, для этого «нужно закончить войну».

Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евросоюз
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