Боррель: за восстановление Украины должна заплатить Россия
29 сентября 202222:59
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что за восстановление Украины должна заплатить РФ. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Борреля, «структура безопасности в Европе» должна быть перестроена, для этого «нужно закончить войну».
Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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29 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru