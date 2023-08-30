Боррель счел ситуацию в Габоне «большой проблемой для Европы»

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель счел ситуацию в Габоне, где силовики захватили власть, «большой проблемой для Европы». Его слова приводит агентство Reuters.

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Политик отметил, что военный переворот усилит нестабильность на африканском континенте.

Боррель анонсировал встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, на которой будет обсуждаться сложившаяся ситуация в Габоне. Он также считает, что министры обороны должны обсудить вектор развития ЕС в ряде африканских стран, где сегодня царит нестабильность.

Ранее политолог Сергей Федоров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пришел к выводу, что происходящее в Габоне ослабевает позиции Франции в Африке.

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ФОТО: РИА Новости
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