Боррель счел ситуацию в Габоне «большой проблемой для Европы»
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель счел ситуацию в Габоне, где силовики захватили власть, «большой проблемой для Европы». Его слова приводит агентство Reuters.
Политик отметил, что военный переворот усилит нестабильность на африканском континенте.
Боррель анонсировал встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, на которой будет обсуждаться сложившаяся ситуация в Габоне. Он также считает, что министры обороны должны обсудить вектор развития ЕС в ряде африканских стран, где сегодня царит нестабильность.
Ранее политолог Сергей Федоров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пришел к выводу, что происходящее в Габоне ослабевает позиции Франции в Африке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 20 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку в Великобритании
- Тарасова: Поступок фигуристки Горбачевой может сказаться на ее карьере
- Экс-аналитик ЦРУ заявил, что вмешательство НАТО не поможет Киеву захватить Крым
- Китай призвал стороны конфликта в Габоне к диалогу
- Украинский генерал скромно оценил роль F-16 на фронте
- Bloomberg: Урегулирование на Украине по «корейскому сценарию» наиболее вероятно
- Подоляк: О мирных переговорах с Россией не может быть и речи
- Компания «Доширак» опровергла данные о дефиците лапши в России
- В Приморье перенесут начало учебного года
- Шапша: В Калужской области система ПВО сбила еще один БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru