Боррель призвал Китай повлиять на Россию по конфликту на Украине

Дипломат поставил отношения ЕС и Китая в зависимость от ситуации на Украине.

По его словам, сотрудничество Брюсселя и Пекина не может развиваться, если КНР не убедит Россию завершить конфликт на Украине. Об этом Боррель заявил в ходе неформальной встречи глав МИД европейских стран в Стокгольме.

Руководитель внешнеполитической службы ЕС ранее заявил, что Брюссель готов серьезно взаимодействовать с Пекином по разрешению украинского кризиса.

Центральное телевидение Китая 12 мая сообщило, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй на следующей неделе планирует посетить Россию и Украину, передает «Радиоточка НСН».

