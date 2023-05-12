Боррель призвал Китай повлиять на Россию по конфликту на Украине
Китаю следует повлиять на Россию по украинскому конфликту, передают СМИ слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.
Дипломат поставил отношения ЕС и Китая в зависимость от ситуации на Украине.
По его словам, сотрудничество Брюсселя и Пекина не может развиваться, если КНР не убедит Россию завершить конфликт на Украине. Об этом Боррель заявил в ходе неформальной встречи глав МИД европейских стран в Стокгольме.
Руководитель внешнеполитической службы ЕС ранее заявил, что Брюссель готов серьезно взаимодействовать с Пекином по разрешению украинского кризиса.
Центральное телевидение Китая 12 мая сообщило, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй на следующей неделе планирует посетить Россию и Украину, передает «Радиоточка НСН».
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