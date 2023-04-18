Боррель признал разногласия и ошибки ЕС в отношении Китая
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в выступлении перед депутатами Европарламента признал ошибки ЕС в отношениях с Китаем, передает РИА Новости
Он сообщил о разногласиях стран союза в подходе в отношениях с Пекином.
«Цель общей внешней политики ЕС заключается в том, чтобы минимизировать эти различия и прийти к общему знаменателю», - заявил он.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обратится к председателю КНР Си Цзиньпину с мирным планом, который может привести к переговорам Украины и России. Пекин и Париж должны создать структуру, которая «может быть использована в качестве основы для будущих переговоров».
У Франции и КНР разные позиции по решению украинского вопроса, заявил в связи с этим профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, Базовая кафедра Института Китая и современной Азии Александр Лукин в беседе с «Радиоточкой НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru