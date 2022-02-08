Боррель предположил возможность создания альянса РФ и Китая

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предположил, что РФ и Китай могут создать альянс после их совместных заявлений. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению Борреля, в мире может появиться альянс «двух авторитарных режимов». Он добавил, что в настоящее время в мире в отличие от времен холодной войны идет борьба между демократией и авторитарными режимами.

4 февраля президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговорам было принято совместное заявление стран о международных отношениях и о глобальном устойчивом развитии.

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Фото: twitter.com/josepborrell
ТЕГИ:Евросоюз
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