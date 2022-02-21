Боррель предложил ввести санкции против РФ в случае признания ЛНР и ДНР

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель предложил ввести санкции против России в случае признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Борреля, если РФ признает республики, то он «положит санкции на стол» для принятия по ним решения министрами. Он отметил, что реакция будет произведена «единым фронтом» ЕС.

Вместе с этим глава европейской дипломатии выразил надежду, что Москва не признает независимость республик. Он призвал РФ соблюдать международное право и минские договоренности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евросоюз
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