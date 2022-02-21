Боррель предложил ввести санкции против РФ в случае признания ЛНР и ДНР
Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель предложил ввести санкции против России в случае признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.
По словам Борреля, если РФ признает республики, то он «положит санкции на стол» для принятия по ним решения министрами. Он отметил, что реакция будет произведена «единым фронтом» ЕС.
Вместе с этим глава европейской дипломатии выразил надежду, что Москва не признает независимость республик. Он призвал РФ соблюдать международное право и минские договоренности.
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