Боррель предложил главам МИД ЕС обсудить «забытую войну» в Сирии

Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены обсудить конфликт в Сирии, поскольку это «забытая война». Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Сирия - это забытая война, мы должны подумать о Сирии», - передает слова дипломата ТАСС.

Предполагается, что дипломаты должны обсудить динамику сирийского конфликта, поскольку около двух лет он находится в стагнации.

Ранее в январе 12 военнослужащих пострадали при взрыве автобуса в Сирии на самодельном взрывном устройстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности САР.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСирия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры