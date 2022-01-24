Боррель предложил главам МИД ЕС обсудить «забытую войну» в Сирии
Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены обсудить конфликт в Сирии, поскольку это «забытая война». Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Сирия - это забытая война, мы должны подумать о Сирии», - передает слова дипломата ТАСС.
Предполагается, что дипломаты должны обсудить динамику сирийского конфликта, поскольку около двух лет он находится в стагнации.
Ранее в январе 12 военнослужащих пострадали при взрыве автобуса в Сирии на самодельном взрывном устройстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности САР.
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