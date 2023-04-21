Боррель: ЕС подготовил 16 тысяч украинских военнослужащих

Евросоюз подготовил 16 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также произвел и передал Киеву боеприпасы на €600 млн. Об этом Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил на своей странице в Twitter.