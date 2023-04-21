Боррель: ЕС подготовил 16 тысяч украинских военнослужащих

Евросоюз подготовил 16 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также произвел и передал Киеву боеприпасы на €600 млн. Об этом Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил на своей странице в Twitter.

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По его словам, в настоящее время продолжается работа над совместными закупками.

«ЕС продолжает работать с партнерами, чтобы обеспечить победу Украины», — добавил представитель Еврокомиссии.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял высказывание Борреля про День дурака, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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