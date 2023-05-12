Боррель: ЕС готов взаимодействовать с Китаем по конфликту на Украине

Евросоюз готов серьезно взаимодействовать с КНР по «поиску решения» по Украине. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на письмо главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

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Так, Боррель заявил, что Евросоюз приветствует все позитивные шаги со стороны Китая, которые направлены на «поиск решения». Кроме того, Боррель подчеркнул, что Брюсселю необходимо учитывать влияние КНР при работе с государствами с низким уровнем дохода. Он объяснил, что такие страны могут принять ту или иную сторону.

Ранее, 11 мая, Жозеп Боррель заявил, что страны и организации Евросоюза предоставили Украине помощь на общую сумму 16 миллиардов евро. Тогда он отметил, что «это не конец», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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