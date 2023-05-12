Боррель: ЕС готов взаимодействовать с Китаем по конфликту на Украине
Евросоюз готов серьезно взаимодействовать с КНР по «поиску решения» по Украине. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на письмо главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Так, Боррель заявил, что Евросоюз приветствует все позитивные шаги со стороны Китая, которые направлены на «поиск решения». Кроме того, Боррель подчеркнул, что Брюсселю необходимо учитывать влияние КНР при работе с государствами с низким уровнем дохода. Он объяснил, что такие страны могут принять ту или иную сторону.
Ранее, 11 мая, Жозеп Боррель заявил, что страны и организации Евросоюза предоставили Украине помощь на общую сумму 16 миллиардов евро. Тогда он отметил, что «это не конец», сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- В Белоруссии на группу военных попытались напасть с взрывным устройством
- СМИ: Кабмин не поддержал поправки об освобождении от мобилизации не служивших в армии
- ЛДПР предложила вернуть однодневное голосование на выборах
- СМИ: В Крыму у железной дороги обнаружили засаду диверсантов
- Названы самые популярные специальности среди абитуриентов в 2023 году
- Боррель: ЕС готов взаимодействовать с Китаем по конфликту на Украине
- Правительство направит 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна
- СМИ: ЕС планирует проложить интернет-кабель через Черное море
- «Оценить обстановку»: Пригожин пригласил Шойгу в Артемовск на фоне атак ВСУ
- Правозащитники подали иск против администрации Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru