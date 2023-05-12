Боррель: ЕС готов взаимодействовать с Китаем по конфликту на Украине

Так, Боррель заявил, что Евросоюз приветствует все позитивные шаги со стороны Китая, которые направлены на «поиск решения». Кроме того, Боррель подчеркнул, что Брюсселю необходимо учитывать влияние КНР при работе с государствами с низким уровнем дохода. Он объяснил, что такие страны могут принять ту или иную сторону.

Ранее, 11 мая, Жозеп Боррель заявил, что страны и организации Евросоюза предоставили Украине помощь на общую сумму 16 миллиардов евро. Тогда он отметил, что «это не конец», сообщает «Радиоточка НСН».

