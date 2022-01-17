Болгары заявили о катастрофе в случае войны Запада с Россией

Комментаторы болгарского журнала »Дневник» заявили о «катастрофе» в случае возможного конфликта западных стран с Россией.

Ранее власти США обсудили вопрос поставок газа в Европу на случай конфликтов с Москвой. При этом ведущие энергетические компании ЕС подчеркнули, что топливо из России заменить нечем.

«Только либеральные слепцы не видят, что происходит. Штаты подталкивают Европу к войне с Россией, "зажигалкой" будет Украина. Американцы надеются на повторение 1939-45 годов, когда они обогащались, пока Европа полыхала», — подчеркнул один из пользователей болгарского ресурса.

Другие комментаторы заявили, что Европе необходимы другие источники энергии, и предупредили, что в случае военного конфликта цены на энергоносители вырастут в несколько раз. При этом такое развитие событий станет «меньшим из зол».

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал размещение российских ракет на Кубе и в Венесуэле хорошей мерой для сдерживания США.

