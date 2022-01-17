Болгары заявили о катастрофе в случае войны Запада с Россией
Комментаторы болгарского журнала »Дневник» заявили о «катастрофе» в случае возможного конфликта западных стран с Россией.
Ранее власти США обсудили вопрос поставок газа в Европу на случай конфликтов с Москвой. При этом ведущие энергетические компании ЕС подчеркнули, что топливо из России заменить нечем.
«Только либеральные слепцы не видят, что происходит. Штаты подталкивают Европу к войне с Россией, "зажигалкой" будет Украина. Американцы надеются на повторение 1939-45 годов, когда они обогащались, пока Европа полыхала», — подчеркнул один из пользователей болгарского ресурса.
Другие комментаторы заявили, что Европе необходимы другие источники энергии, и предупредили, что в случае военного конфликта цены на энергоносители вырастут в несколько раз. При этом такое развитие событий станет «меньшим из зол».
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал размещение российских ракет на Кубе и в Венесуэле хорошей мерой для сдерживания США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- В МИД РФ опровергли заявление о намерении России вернуть зоны влияния
- В МВД Украины заявили, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске
- Применение пожизненного срока за особо тяжкие преступления педофилов решили расширить
- The Guardian: Токаев и Назарбаев делят активы Казахстана
- В Госдуму внесены поправки об индексации пенсий в России на 8,6%
- США и ЕС рассматривают альтернативу отключению России от SWIFT
- Viber открыл представительство в России
- Германия ждет однозначных шагов России для снижения напряженности в отношениях с Украиной
- В Киеве призвали НАТО к конкретным действиям по включению Украины в альянс
- Вакцина, эффективная против гриппа и COVID-19, может быть готова в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru