Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах президента РФ

Так, Богданову как представителю непарламентской партии нужно было собрать не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом не более 2,5 тысячи в каждом российском субъекте.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта. Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта. ЦИК уже зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова, передает «Радиоточка НСН».

