Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах президента РФ

Основатель партии «Российская партия свободы и справедливости» Андрей Богданов сдал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписи в свою поддержку для регистрации на выборах президента РФ. Об этом сообщило РИА Новости.

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Так, Богданову как представителю непарламентской партии нужно было собрать не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом не более 2,5 тысячи в каждом российском субъекте.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта. Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта. ЦИК уже зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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