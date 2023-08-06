Bloomberg: следующая встреча по Украине пройдет до саммита G20

Дипломат заявил, что ни одна из стран «глобального юга» не потребовала присутствия России на переговорах. Источник уточнил, что новая встреча состоится до саммита «Большой двадцатки», который пройдет в сентябре в столице Индии Нью-Дели.

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине прошли 5-6 августа в саудовской Джидде. В них участвовали советники по национальной безопасности глав более чем 30 государств.

Саудовская Аравия представила альтернативный план урегулирования конфликта. Он включает соблюдение территориальной целостности Украины, прекращение огня, обмен пленными и переговоры под эгидой ООН, сообщает «Радиоточка НСН».

