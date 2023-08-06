Bloomberg: следующая встреча по Украине пройдет до саммита G20
Новый раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса состоится перед сентябрьским саммитом «Большой двадцатки». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в МИД Франции.
Дипломат заявил, что ни одна из стран «глобального юга» не потребовала присутствия России на переговорах. Источник уточнил, что новая встреча состоится до саммита «Большой двадцатки», который пройдет в сентябре в столице Индии Нью-Дели.
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине прошли 5-6 августа в саудовской Джидде. В них участвовали советники по национальной безопасности глав более чем 30 государств.
Саудовская Аравия представила альтернативный план урегулирования конфликта. Он включает соблюдение территориальной целостности Украины, прекращение огня, обмен пленными и переговоры под эгидой ООН, сообщает «Радиоточка НСН».
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