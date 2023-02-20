Bloomberg раскрыл подробности плана Китая по урегулированию на Украине
Американское агентство Bloomberg обнародовало детали плана мирного урегулирования, который разрабатывает Китай, сообщают СМИ.
В Пекине обещают, что представят свои предложения по прекращению огня к концу февраля.
Как сообщает Bloomberg, план включает запрет на поставки оружия Украине.
В КНР могут выступить с соответствующим обращением к западным странам. Об этом американское агентство сообщает со ссылкой на источники в Евросоюзе, знакомые с проектом.
России и Украине необходимо как можно скорее прекратить боевые действия, заявил ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. По его словам, Западу следует найти с Москвой компромисс по вопросам безопасности.
Президент Владимир Путин может встретиться с членом Политбюро Компартии КНР Ван И в ходе его визита в российскую столицу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает НСН.
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