Bloomberg раскрыл подробности плана Китая по урегулированию на Украине

В Пекине обещают, что представят свои предложения по прекращению огня к концу февраля.

Как сообщает Bloomberg, план включает запрет на поставки оружия Украине.

В КНР могут выступить с соответствующим обращением к западным странам. Об этом американское агентство сообщает со ссылкой на источники в Евросоюзе, знакомые с проектом.

России и Украине необходимо как можно скорее прекратить боевые действия, заявил ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. По его словам, Западу следует найти с Москвой компромисс по вопросам безопасности.

Президент Владимир Путин может встретиться с членом Политбюро Компартии КНР Ван И в ходе его визита в российскую столицу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает НСН.

