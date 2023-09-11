Bloomberg: Путин встретится с Ким Чен Ыном 13 сентября

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын могут встретиться 13 сентября. Об этом пишет Bloomberg.

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«Лидер Северной Кореи ... на этой неделе отправится в российский город Владивосток, чтобы встретиться с президентом России», — отмечается в сообщении.

По данным агентства, переговоры глав государств состоятся 13 сентября.

О возможной встрече Путина и Ким Чен Ына в среду также сообщает южнокорейский телеканал YTN.

Ранее СМИ сообщили, что лидер КНДР якобы прибудет в РФ в сентябре и встретится с Путиным во время Восточного экономического форума. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтверждал данные о возможных переговорах, пишет RT.

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Фото: РИА Новости
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