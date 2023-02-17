Bloomberg: Конфликт на Украине заставил мир переоценить все
Весь мир извлекает уроки из боевых действий на Украине, при этом проводя переоценку всего, начиная от запасов и систем вооружения до оборонных доктрин. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на военных чиновников.
Отмечается, что ряд государств стали пересматривать оборонные доктрины, которые определяют, к каким вооруженным конфликтам следует готовиться. Указывается, что для многих стран, расположенных ближе к Украине, главными выводами являются резкое увеличение расходов на оборону, а также увеличение своих производственных мощностей.
Ранее, 15 февраля, военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «Известиями» заявил, что Североатлантический альянс не может поставлять еще больше боеприпасов Украине, так как его военно-промышленный комплекс (ВПК) не был рассчитан на такой интенсивный расход снарядов. В свою очередь газета Politico 14 февраля также писала, что Вооруженным силам Украины придется применять меньшее количество оружия на поле боя из-за истощения арсенала в странах Запада.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru