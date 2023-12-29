Блогер Рада Русских начнет сбор подписей для регистрации на президентских выборах

Ранее бьюти-блогер заявила в соцсетях о намерении участвовать в президентских выборах. В минувшую среду Русских подала документы в ЦИК для регистрации.

Теперь блогеру необходимо до конца января собрать 300 тысяч подписей избирателей (не более 7,5 тысячи в каждом субъекте). Кроме того, с открытием специального счета кандидат-самовыдвиженец может начать агитацию в рамках предвыборной кампании.

Ранее ЦИК разрешил начать сбор подписей для выдвижения на выборах лидеру «Российского общенародного союза» Сергею Бабурину, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

