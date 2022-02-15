Блинкен заявил Лаврову о сохранении шанса разрешения кризиса по Украине

В Госдепе также отметили, что в разговоре Блинкен указал на быстрый и жесткий ответ в случае дальнейшей агрессии РФ в отношении Украины.

Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину. Позднее президент США Джо Байден назвал 16 февраля днем начала «войны» России с Украиной.

