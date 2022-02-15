Блинкен заявил Лаврову о сохранении шанса разрешения кризиса по Украине

Глава Госдепа Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым указал на то, что шанс разрешения конфликта по Украина есть. Об этом сообщает РИА Новости.

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В Госдепе также отметили, что в разговоре Блинкен указал на быстрый и жесткий ответ в случае дальнейшей агрессии РФ в отношении Украины.

Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину. Позднее президент США Джо Байден назвал 16 февраля днем начала «войны» России с Украиной.

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Фото: mid.ru
ТЕГИ:УкраинаЛавров
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