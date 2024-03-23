Блинкен заявил, что США решительно осуждают теракт в Красногорске

«Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашнюю смертоносную террористическую атаку в Москве. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и всех, кто пострадал от этого чудовищного преступления», - цитирует Блинкена сайт Госдепа.

Госдепартамент США после теракта вновь рекомендовал согражданам уехать из России.

По последним данным, в результате теракта погибло 133 человека, сообщили в Следственном комитете России.

