Блинкен заявил, что США решительно осуждают теракт в Красногорске
Госсекретарь США Блинкен осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и заявил о «солидарности с народом России».
«Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашнюю смертоносную террористическую атаку в Москве. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и всех, кто пострадал от этого чудовищного преступления», - цитирует Блинкена сайт Госдепа.
Госдепартамент США после теракта вновь рекомендовал согражданам уехать из России.
По последним данным, в результате теракта погибло 133 человека, сообщили в Следственном комитете России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru