Блинкен заявил, что США решительно осуждают теракт в Красногорске

Госсекретарь США Блинкен осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и заявил о «солидарности с народом России».

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«Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашнюю смертоносную террористическую атаку в Москве. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и всех, кто пострадал от этого чудовищного преступления», - цитирует Блинкена сайт Госдепа.

Госдепартамент США после теракта вновь рекомендовал согражданам уехать из России.

По последним данным, в результате теракта погибло 133 человека, сообщили в Следственном комитете России.

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Фото: telegram.org
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